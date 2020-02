« Plan Trump » : Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine rejette le plan de paix du Proche Orient

Pour le Collectif de Solidarité Sénégal-Palestine, l'Ambassadeur de l’Etat de Palestine au Sénégal, Safwat Ibraghith n’a que trop raison de souligner devant la presse que ‘’ le Plan Trump’’ ou prétendu « Plan de paix pour le Proche Orient » ou encore « Deal du siècle », annoncé à grand renfort de publicité par Donald Trump et son acolyte israélien Benyamin Netanyahou, constitue un enterrement public de première classe de toute recherche de solution juste et pacifique au conflit israélo-palestinien. Mahmoud Abbas, le Président de l’Autorité palestinienne, selon le collectif n’a pas hésité à qualifier ce ’’ deal’’ de « claque du siècle’’ ! « En effet, à la place d’une « solution à deux Etats », incluant un Etat de Palestine indépendant reconnu dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale, Trump et les sionistes considèrent « Jérusalem comme capitale indivisible et éternelle du peuple juif et de l'État d’Israël ». Ils annexent purement et simplement la Cisjordanie avec tous ses lieux saints, musulmans comme chrétiens, légalisent les colonies avec notamment l’occupation de la Vallée du Jourdain, qui représente à elle seule plus de 30% de la Cisjordanie, riche de tout son potentiel économique qui fait travailler et vivre nombre de secteurs des populations civiles palestiniennes ». D’un trait de plume, ils effacent tout droit au retour des réfugiés palestiniens, consacré pourtant par la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 11 novembre 1948, accuse aussi le collectif. « Après tant d’ignominies et de pieds de nez au droit international, le Plan Trump peut bien s’autoriser la création d’un faux « Etat palestinien », limité à une toute petite portion de banlieue limitrophe de Jérusalem ! « Un État palestinien sans aucune souveraineté et sans aucune frontière », selon le mot de Son Excellence le frère Safwat Ibraghith ». Dans le communiqué signé Madièye Mbodj, coordonnateur dudit collectif, on le constate donc aisément, ce plan prend exactement le contrepied de toutes les Résolutions des Nations-Unies et même des Accords de paix d’Oslo signés en 1993 par les deux pays. « Naturellement, le peuple palestinien martyr n’a jamais accepté et n’acceptera jamais ni la soumission à la rétrograde ‘’loi du plus fort’’, ni le piétinement de son droit légitime à l’existence et à la souveraineté ». Pour le Collectif de Solidarité Sénégal-Palestine, enfin, seuls i) l’arrêt des massacres des populations civiles palestiniennes, ii) la libération des prisonniers politiques, iii) le retour des réfugiés et iv) last but not least, l’établissement d’un Etat palestinien libre, démocratique et indépendant, dans les frontières de 1967 garanties par les Nations Unies, avec Jérusalem Est Al Qods comme capitale, demeurent les bases d’une solution juste, pacifique et durable au conflit, pour la paix au Proche et Moyen Orient ainsi que dans le monde entier.