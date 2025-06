Plaintes pour propos offensants/ Ousseynou Seck alias "Akhénaton" arrêté à l’aéroport Blaise Diagne et contraint de répondre à la cybercriminalité

Ousseynou Seck, plus connu sous le pseudonyme d'"Akhénaton", a été arrêté à l’aéroport Blaise Diagne de Diass ce vendredi, aux environs de 22 heures, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour la France. La police, agissant sur la base de plusieurs plaintes, l’a interpellé et lui a signifié qu’il ne pouvait pas quitter le territoire.



Selon une information de Dakaractu, les plaintes en question émanent principalement d’associations religieuses, dont "Taxawu ndonooy Maqq Ñi". Ces dernières reprochent à Akhénaton des propos jugés offensants à l’encontre de certaines croyances religieuses, diffusés sur les réseaux sociaux.



Il devrait être entendu ce lundi par les enquêteurs de la division de la cybercriminalité de la police nationale. Une source indique que d’autres plaintes devraient être déposées dans les jours à venir, notamment par des chefs religieux influents de Médina Baye et de Tivaouane.