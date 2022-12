Plaidoyer pour l’extension du DMPA-SC dans les pharmacies privées au Sénégal : un comité de plaidoyer mis en place par l’ONG ACDEV

Dans le souci de mettre en place un comité de plaidoyer pour l’extension de l’offre de services du DMPA-SC dans les pharmacies privées du pays, l’ONG ACDEV, en collaboration avec le ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS), a organisé dans le cadre de son « projet de plaidoyer réglementaire en faveur de l’extension de l’offre de services du dmpa-sc dans les pharmacies privés au Sénégal Octobre 2022 à Mars 2023 », un atelier de travail avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de la planification familiale en général et de l’auto soin en particulier. Ceci pour mettre en place un comité de plaidoyer afin de mieux informer les décideurs du MSAS et les autres parties prenantes sur l’importance de l’offre du DMPA-SC dans les pharmacies privées. En effet, conformément aux engagements pris par le Sénégal sur FP2023, à autoriser l’administration du DMPA-SC dans les pharmacies privées, y compris l’initiation des clientes à l’auto-injection, l’ONG ACDEV veut aussi à travers ce plaidoyer amener le MSAS à s’engager en faveur d’une autorisation du DMPA-SC dans les pharmacies privées du Sénégal.