Plage de Diamalaye : Une baleine a échoué au large des côtes de la Cité

Encore une fois, une baleine a échoué au large de la plage de Dakar. Cette fois-ci c’est plus précisément à la plage de la Cité Diamalaye que le mammifère a échoué dans la nuit du mardi. Une marée humaine s’était précipitée sur les lieux pour le voir de près.



Un pêcheur en congé interrogé souligne que ce n’est pas la première fois. Des baleines, des dauphins et même des requins échouent tout le temps sur la côte.



« Cette baleine a échoué depuis la nuit. Nous l’avons trouvée ici. Il était déjà mort. C’est fréquent de voir ces animaux échouer ici : que ce soit des baleines, des requins ou même des dauphins. Au moins chaque année, il y a un animal qui échoue sur les plages de Yoff, Cambérène et Diamalaye. Celle-ci est petite car elle ne fait pas plus de 10 m de long » dit Ndiape qui ajoute que « c’est tout à fait normal que les riverains tranchent des parties du poisson pour préparer les repas en famille. Toute ces entailles sur la baleine que vous voyez, c’est l’œuvre des riverains qui l'ont découpé », fait-il savoir.



Les Sapeurs-pompiers venus sur les lieux ont fait le constat et ont rebroussé chemin laissant les badauds prendre des photos sous la surveillance de la police de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Le chef de l’équipe approché n’a pas voulu aller loin, prétextant que ce n’est pas de son domaine et les autorités viendront accompagnées des services de l’environnement et de la pêche...