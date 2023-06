Pillages des stations-service d’essence : Des centaines de millions de pertes d’exploitation annoncés

Le quotidien L’Observateur dans sa parution du jour, a fait un bilan des casses occasionnées par les émeutes déclenchées suite à la condamnation d’Ousmane Sonko. Les stations-service ont encore été la cible des délinquants pilleurs et casseurs comme en mars 2021.



Au-delà du stock de produits volés dans les boutiques, nous devrons financer les investissements pour remplacer le matériel cassé. Elles resteront fermées pendant longtemps et cette inactivité entraînera des centaines de millions perdus, regrette Babacar Tall.



Le président de l’association sénégalaise des professionnels du pétrole (ASPP) regrette ces faits de pillage et de caillassage qui constituent un mauvais signal envoyé aux investisseurs qui ont une forte aversion pour l’incertitude qui génère un risque.