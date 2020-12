Phénomène rare : La grande conjonction observable entre les planètes Jupiter et Saturne se produira le 21 décembre.

Parlons science avec les géantes planètes Jupiter et Saturne qui seront réunies dans le ciel, au plus près l'une de l'autre au soir du 21 décembre prochain. Elles n'ont pas été aussi proches dans le ciel terrestre depuis 400 ans.



Plusieurs sites spécialisés dans la recherche scientifique notamment earthsky.org en livre l'information. Dans une publication scientifique de la revue "astronomy essentials" parcouru par Dakaractu, les communicateurs scientifiques parmi les plus réputés au monde Deborah Byrd et Bruce McClure expliquent le phénomène. Ils commencent par renseigner que des astronomes utilisent le mot "conjonction" pour décrire les réunions de planètes et d'autres objets sur le dôme de notre ciel et "grande conjonction planétaire" ou encore "conjonction géocentrique" pour évoquer de la réunion des deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter (69 911 km) et Saturne (58 232 km). Ainsi donc, relèvent ces spécialistes, la grande conjonction de Jupiter et Saturne est déjà en cours et se produira le 21 décembre.



Le phénomène est très visible dans l'ouest après le coucher du soleil, chaque soir. Le jour du solstice coïncidant à la date du 21 décembre, la paire ne sera distante que de 0,1 degré, un cinquième du diamètre de la pleine lune. Certains scientifiques expliquent d'ailleurs que la paire ressemblera à une étoile allongée à cette date. Jupiter et Saturne seront sûrement un spectacle attrayant et enrichissant l'esprit. C'est un beau rendez-vous céleste à ne pas manquer dans les lueurs du crépuscule, au-dessus de l'horizon sud-ouest, le 21 décembre prochain. On peut observer le phénomène à l'œil nu, aux jumelles ou dans un télescope. Tout au long de ces prochains jours, en effet, les amoureux de la science peuvent suivre leur procession jusqu'à leur convergence le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année. Gare à ceux qu'il échappera car ils ne pourront revoir les deux (2) planètes ainsi blotties l'une contre l'autre qu'en 2080.



Bien que les planètes apparaîtront spectaculairement rapprochées sur le dôme du ciel, Jupiter et Saturne sont en réalité distants de 456 millions de kilomètres. Ils sont alignés de notre point de vue, mais Saturne est en fait presque deux fois plus loin que Jupiter.



Les conjonctions Jupiter-Saturne se produisent tous les 20 ans. La dernière remonte à l'an 2000. Lors de la grande conjonction de 2000, Jupiter et Saturne étaient proches du soleil dans notre ciel et difficiles à observer. Nous aurons une grande conjonction plus observable cette fois-ci. La grande conjonction 2020 de Jupiter et Saturne sera la plus proche depuis 1623 et la plus proche observable depuis 1226.