Pétition pour un 3e mandat de Macky Sall: L’AMS et ADS ont déjà recueilli 472 signatures sur 558

Après la pétition lancée pour soutenir la candidature du Président Macky Sall en 2024, l’association des maires du Sénégal et l’association des départements du Sénégal ont déjà recueilli 472 signatures sur 558 soit 84,5% des maires et 39 presidents de conseil départemental soit 84,78%.



Ces maires et présidents de conseil départemental ont en conséquence tenu à renouveler notre confiance pour l’intérêt, le bonheur et la gloire du Sénégal. Cette pétition entre en droite ligne du souhait de ces élus locaux de voir le Président être reconduit en 2024 compte tenu du bilan territorial qu’il a fait depuis 2012 .