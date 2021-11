Périnatalogie : « Chaque année, le Sénégal enregistre 10 000 décès prématurés » (Pape Moctar Faye)

La Société sénégalaise de pédiatrie (SOSEPED), en association avec l’association sénégalaise de Gynécologie, organise du 19 au 20 juillet, les deuxièmes journées nationales de périnatalogie. Cette rencontre d’échanges avait comme objectif de discuter des problématiques de la prématurité.



« Au Sénégal, chaque année plusieurs milliers de décès de prématurés sont enregistrés dans les structures de santé et dans les communautés. Les survivants peuvent avoir des séquelles neurologiques et des anomalies de croissance à moyen et long terme, exposant à l’âge adulte à la survenue de maladie métabolique », a fait savoir le pédiatre Pape Moctar Faye.



Toutefois, les acteurs de la santé mettent en place des solutions pour éradiquer ce fléau dans le pays, en améliorant la qualité du personnel, accompagner les femmes enceintes, augmenter les matériels, parce que dit-il, « la majeure partie des prématurés meurt à cause de la fraîcheur ».