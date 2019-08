Pénurie d'eau à Soum/Fatick : La population organise une marche pacifique

Dans la commune de Soum (Fatick), la population est confrontée depuis 4 ans à une réelle pénurie d'eau occasionnée par une panne au niveau du forage qui approvisionnait les 15 mille âmes de cette commune.





Ce samedi matin, les marcheurs ont arboré des pancartes et des banderoles pour demander aux autorités locales et centrales de procéder le plus rapidement possible à un transfert d'eau depuis les forages qui se trouvent au niveau des localités environnantes.



" Le débit d'eau que nous avons dans les puits ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons une solution pérenne et définitive. Depuis que la commune a été érigée en 2008, aucun projet n'a été enregistré dans cette localité. L'eau des puits n'est pas potable et le forage est tombé en panne depuis 2015. Mais imaginez dans ce monde du 21 ème siècle, une population qui vit dépendante des puits, c'est vraiment inadmissible...", a martelé Cheikh Tidiane Diakham, enseignant de son état.