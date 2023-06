Pèlerinage 2023 : Cheikh Mbow, D. E. de Cosydep formule des prières pour l'éducation, la réussite des enfants et des jeunes

Le directeur exécutif de la Cosydep (coalition des organisations en synergie pour la défense de l'education publique au Sénéga) Cheikh Mbow, est en Arabie Saoudite pour accomplir le cinquième pillier fondamental de l'Islam. Il profitera de ces moments pour formuler des prières « pour plus d'humanisme dans le monde, pour une paix durable en Afrique et au Sénégal, pour une générosité dans la protection, l'éducation, la réussite des enfants et des jeunes, pour que les bienfaits du Hajj, dans ce bas monde et dans l'au-delà, se répandent sur l'humanité. »

Une occasion pour lui de remercier tous ses collaborateurs de la Cosydep. "Ce sont des sentiments de satisfaction et de reconnaissance qui m'animent. Votre détermination et votre engagement sans faille me suffisent pour croire absolument que notre mission de fédérateur et de lutte pour le bien être du paysage éducatif sera sanctionné par un succès. Je ne cesse de formuler des prières pour vous et le monde entier dans cette ville sacrée", a déclaré Cheikh Mbow.