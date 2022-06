Patrick Vieira au Sénégal : « Je suis fier de revenir et de revoir la famille. »

Actuellement en vacances au Sénégal, l’entraîneur de Crystal Palace était présent lors de la présentation du trophée de la coupe d’Afrique à l’Institut Diambars de Saly.



« J’ai la chance de voir et de toucher la coupe d’Afrique. Je pense que c’est une fierté pour le peuple sénégalais et voir l’engouement qui a eu autour de cette coupe d’Afrique », a manifesté, Patrick Vieira.



De retour à la source, l’entraîneur de Cheikhou Kouyaté en club, a encore affiché son attachement au pays. « Je suis né au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal… Je suis fier de revenir et de revoir la famille. Je reviens très souvent et je reviendrai le plus souvent possible », a-t-il rappelé, avouant par la même occasion l’énorme potentiel du pays en matière de football. « On sait qu’au Sénégal il y’a du talent, il y a beaucoup de très bons joueurs, au niveau de la formation, je pense qu’il y a un travail de fond qui est fait en ce moment et qui permet de développer le talent de ces jeunes joueurs et je pense que le futur du football sénégalais est entre de bonnes mains », a-t-il terminé.