Passation de service au Ministère de la pêche et de l'économie maritime : Oumar Guèye quitte le navire fier de son bilan.

Ce sont les locaux du ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime, sis á Diamniadio qui ont abrité, ce 18 Avril 2019, la cérémonie de passation de services entre le désormais ex-ministre de la pêche, M. Oumar Guèye et Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Après avoir rendu grâce à Dieu, M. Guèye a vivement remercié le chef de l'État Macky Sall " pour sa confiance renouvelée".

Il profitera de l'occasion pour revenir sur les nombreuses réalisations dans le secteur depuis l'arrivée de M. Macky Sall au pouvoir. Avant de souhaiter la bienvenue et formuler des vœux de succès à son successeur, il remerciera vivement l'ensemble de ses désormais ex-collaborateurs.