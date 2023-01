Parution en hommage à Amadou M. Mbow : « C'est un condensé des réflexions de très hautes sommités » (Amadou Kane).

Il y a un peu plus d'un an, le Sénégal, en association avec le monde, a célébré le centenaire de la naissance de I'historien émérite Amadou Mahtar MBOW, ce Trésor humain vivant, cet enseignant émérite, digne fils du Sénégal et de l'Afrique, doublé de militant infatigable des causes de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droits de l'homme, de justice et d'égalité des peuples.

À l'issue de ce centenaire tenu en mars 2021, un ouvrage sur les Actes du colloque intemational a été initié. Ce mercredi 11 janvier 2022, est célébré le lancement officiel du livre "Amadou Mahtar MBOW un siècle qui éclaire l'avenir ", au musée des civilisations noires. Cette ceuvre magnifie et retrace les grands moments de la célébration des 100 ans d'un citoyen du monde, loué par toutes les générations. Elle est préfacée par le Professeur Abdoulaye Élimane Kane, avec une post-face du Professeur Souleymane Bachir Diagne.



« C’est le comité scientifique qui a décidé du contenu du livre et pour le titre, c’est une proposition du professeur Souleymane Bachir Diagne et qui a été adoubé par l’ensemble des membres du comité scientifique, mais aussi de l’ensemble du comité de célébration », a commenté Amadou Kane, Président du Conseil de la Fondation Amadou Makhtar Mbow, lors de la rencontre.



À l’en croire, le produit de la vente de cet ouvrage servira à financer en partie la fondation Amadou Makhtar Mbow pour les savoirs endogènes, fondation qui est en phase finale de constitution.

« Le livre est un condensé des réflexions de très hautes sommités », a-t-il dit avant d’inviter le monde intellectuel sénégalais et africain à s’approprier de l’œuvre. Le livre, disponible en deux versions : Grand public et Luxe est en vente dans les librairies.



L’ouvrage qui présente toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 100e anniversaire, va au-delà des actes d'un colloque pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au Pr Amadou Mahtar Mbow, de reconnaissance, de respect et d'admiration pour avoir, très tôt, vu et balisé le chemin dont il a lui-même parcouru, longtemps, une grande distance, tout en éclairant de manière éclatante la direction. C'est là que se situe son message à la jeunesse d'aujourd'hui, après celle d'hier. La jeunesse, largement présente au fil de cette célébration, a magistralement démontré, dans sa réponse, qu'elle a compris le message du Patriarche, qui ne s'adressait pas seulement à la jeunesse intellectuelle, mais à tous les jeunes. Cet ouvrage s'adresse ainsi aux publics adultes et jeunes...