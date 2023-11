Partenariat Polaris Asso-CDP : pour mieux informer et sensibiliser contre l’utilisation abusive des données personnelles

Polaris Asso, une association qui oeuvre en faveur de la protection, de l’engagement et de l’autonomisation des femmes et des jeunes dans un monde numérique et la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal, se sont réuni dans le cadre d’un atelier pour sceller un partenariat public-privé en faveur de la protection de la jeunesse en ligne et l’émergence d’une économie numérique responsable au Sénégal.



En effet, ces deux organisations ont la conviction que ce partenariat public-privé est nécessaire pour mieux informer et sensibiliser la jeunesse, en particulier les jeunes femmes et les filles, sur les droits à la protection des données personnelles, de s’assurer d’une meilleure protection des citoyens contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles, de développer un cadre favorable pour suivre et sanctionner les cas de violation de la législation et accompagner les jeunes et particulièrement les jeunes femmes et les filles lorsqu’elles ont été victimes de violations de leurs droits et enfin d’accompagner les pouvoirs publics pour l’émergence d’une économie numérique dans le respect des droits humains.