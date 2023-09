Partenariat : Ecobank Sénégal alloue un financement de 10 milliards pour accompagner les PME prestataires de la Senelec.

Ecobank Sénégal vient de signer un contrat de partenariat ce lundi 18 septembre 2023 avec la Senelec pour soutenir l'entreprise sénégalaise. Ainsi, la Banque panafricaine, dans sa quête de pertinence, va débourser une première enveloppe de 10 milliards de nos francs pour appuyer le financement des PME prestataires de la Senelec ayant des besoins de financement relativement limités.

À cet effet, un guichet spécial a été dédié dans leur agence de Faidherbe pour accueillir, gérer et traiter les demandes d’accompagnement.



Selon le directeur général de Ecobank Sénégal, l'objectif est d’accompagner toute entreprise qui travaille avec la Senelec à être compétitive pour saisir les opportunités qu’offre le plan de développement de la Sénélec. "Nous avons prévu de mettre à contribution des partenaires non-financiers pour appuyer les PME dans la définition de leur plan de développement, dans la formation de leurs équipes etc...", mentionne-t-il.

Pour le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, la signature de ce protocole d’accord entre Senelec et Ecobank dont l’objet est la facilitation de l’accès aux prêts professionnels destinés aux fournisseurs et prestataires de Senelec, avec la mise en place d’un fonds de Dix (10) milliards de francs cfa, leur permettant ainsi de disposer de ressources complémentaires pour mener à bien leurs travaux dans le respect des délais, des coûts et de la qualité.

Il ajoute : "ce nouveau partenariat est le résultat d’un long processus d’échanges entre Senelec, ses partenaires, pour la mise en place d’une stratégie inclusive de financement, adaptée à la taille de leurs entreprises, garantissant leur développement aux fins de participer à assurer le maintien de la qualité de service attendu par les Sénégalais".