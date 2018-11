Parrainage : Cheikh Kanté reçoit plus de 14.000 signatures des forces de l’émergence

Les mouvements de soutien à la plateforme des forces de l’émergence ont procédé à la remise symbolique de plus de 14.000 signatures de parrainage à Cheikh Kanté. Ce, dans le but de soutenir la candidature du président Macky Sall. Ainsi, les membres de la plateforme des forces de l’émergence ont profité de l’occasion pour échanger avec le Dr Cheikh Kanté sur le parrainage. Cheikh Kanté après avoir félicité les mouvements de soutien de l’opération de collecte de parrains les a exhorté à ne ménager aucun effort et d'entretenir de bonnes relations avec les personnes qui ont accepter de parrainer leur candidat.