Parrain de la finale du tournoi de football de Keur Serigne Bassirou : Bamba Mbodj gâte la jeunesse sportive de Thiaré.

La finale du tournoi de football de Keur Serigne Bassirou a vécu ce week-end dans la commune de Thiaré.



Natif de cette localité, le responsable politique de l'Apr à Thiaré a été choisi par la jeunesse comme parrain de ce tournoi sportif.



C'est pourquoi, le chef du service financier de la PNA, n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner les différentes Asc qui ont participé à ce tournoi. Ainsi, 06 jeux de maillots, des ballons, des protège-tibias etc, ont été gracieusement offerts aux équipes.



Quant au vainqueur, le parrain a mis à sa disposition une importante enveloppe financière, un trophée, un ballon de football, un jeu de maillot, des protége-tibias entre autres. Le vaincu a également reçu son enveloppe et son équipement sportif. La mise quant à elle tourne autour de 500.000 Fcfa.



Bamba Mbodj a rappelé à l'occasion de cette finale son ambition de voir les Asc de cette contrée rayonner au niveau régional et national et pour cela, il s'est engagé à les accompagner afin qu'elles soient dans de meilleures conditions...