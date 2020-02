Parlement de la CEDEAO : exit Cissé Lo et Oulimata Guiro, les nouveaux candidats connus

Moustapha Cissé Lô ne sera plus Président du Parlement de la CEDEAO. Il a, après quatre ans, bouclé sa mission à la tête de l’Institution. Et il ne devrait même pas être au rang des députés réélus puisque les candidats sont connus. Sur les six candidats sortants, quatre sont pour un nouveau mandat. Il s’agit de Abdoulaye Wilane, Abdoulaye Ndoye, Adama Sylla et Ibrahima Baba Sall. Moustapha Cissé Lo et Oulimata Guiro sont absents. Woré Sarr et Aimé Assine sont les nouveaux autres candidats.