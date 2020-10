Parcelles Assainies de Dakar : Les questions de l’eau et de l’assainissement intégrées dans le plan de développement communal.

La mairie des Parcelles Assainies de Dakar a procédé au lancement du processus d’élaboration du plan de développement communal durable 2021-2025. Un plan qui permet, selon Saliou Niang, Chef de la division du service technique, de prendre en charge les questions prioritaires pour le développement de la commune.



Néanmoins, il reconnait que parmi les problèmes majeurs de la commune, il y a « les problématiques de l’assainissement et de l’adduction en eau qui sont priorisées dans le plan des objectifs de développement durable (ODD). Le plan de développement communal (PDC) prendra en charge toutes ces préoccupations en collaboration avec l’État et les investisseurs. Ce plan est à l’horizon 2025 ».



Cependant, il souligne que « le réseau d’assainissement de la commune des Parcelles Assainies de Dakar était prévu pour 130.000 habitants. Aujourd’hui on parle de 350.000 habitants. C’est le surdimensionnement du réseau qui est à l’origine de ces problèmes. La preuve en 2008, plus de 2 milliards ont été investis pour faire des canalisations, servir les zones desservies, faire de nouvelles stations de pompage. Mais en 5 ans, le problème ressurgit... », conclura t-il.