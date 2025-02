Pape Sané après son audition : « J’ai maintenu mes propos devant les enquêteurs et apporté toutes les preuves… »

En présence de ses avocats Me Moussa Sarr, Me Youssouf Camara, Me Cheikh Niass et Me Amadou Diallo, le journaliste-chroniqueur Pape Sané s’est largement exprimé devant les enquêteurs dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales (BAG) au Palais de justice de Dakar. L’audition s’est déroulée en deux étapes. D’abord, il s’agissait de parler du dossier pour lequel Pape Sané a été convoqué ce lundi. « Nous avons donné notre version du dossier dont il s’agit. Toutes les preuves ont été apportées. L’audition a duré plusieurs heures et on nous a demandé à la fin, d’attendre que la hiérarchie soit informée », a rappelé le journaliste qui s’est confié à la presse à sa sortie du palais de justice de Dakar.







D’autre part, Pape Sané apprend qu’il lui a été demandé de donner l’origine des documents à sa disposition concernant le dossier en question. Mais il a préféré garder sa source. « Il n’ont rien à me reprocher et aucune charge contre ma personne au terme de l’interrogatoire. Les enquêteurs m’ont signifié que je peux retourner chez moi mais en étant à la disposition de la justice », a-t-il clarifié.







Pape Sané a été convoqué ce lundi à la Division des Investigations Criminelles (DIC) avant d’être conduit à la Brigade des Affaires Générales (BAG) du Palais de justice de Dakar pour audition. Sa convocation fait suite à des révélations qu’il a faites lors d'une émission sur Walf Tv concernant un scandale supposé impliquant des milliards et mettant en cause un homme d'affaires et un ministre de la République.