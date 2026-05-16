Yeumbeul : surpris nus dans un chantier, les deux jeunes condamnés à sept ans de prison pour d’acte contre nature


Yeumbeul : surpris nus dans un chantier, les deux jeunes condamnés à sept ans de prison pour d’acte contre nature
Une affaire mêlant alcool, accusations croisées, violences et soupçons d’acte contre nature a tenu en haleine le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Au terme de plusieurs heures d’audience sous haute tension, M. Touré et M. Y. Bâ ont été condamnés à sept ans de prison ferme pour acte contre nature et violences et voies de fait.
 
Selon le récit des débats judiciaires, les faits remontent à la nuit du 3 au 4 mai dernier, dans le quartier Afia 5 de Yeumbeul. D’après l’enquête, un gardien chargé de surveiller un chantier en construction aurait été alerté vers 3 heures du matin par des gémissements provenant d’une pièce inachevée.
 
À la barre, le vigile affirme avoir surpris les deux hommes totalement nus dans une position jugée compromettante. Pris de panique après avoir été découverts, les deux suspects auraient tenté de prendre la fuite. Le gardien soutient avoir été aspergé d’une bombe asphyxiante puis frappé au visage par l’un des prévenus, pendant que l’autre sautait depuis la terrasse du chantier pour s’échapper.
 
Dans leur fuite précipitée, plusieurs objets auraient été abandonnés sur les lieux : une carte nationale d’identité, des vêtements, des chaussures ainsi qu’une bouteille d’alcool. Selon les enquêteurs, l’un des accusés serait revenu le lendemain pour récupérer ses effets personnels avant d’être pris à partie par des habitants du quartier. Il aurait finalement été sauvé d’un lynchage par les policiers de la Brigade de recherches.
 
Devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye, les deux prévenus ont toutefois livré une version totalement différente des faits. M. Touré, âgé de 29 ans, a nié toute relation homosexuelle et dénoncé un complot monté contre lui après une soirée fortement alcoolisée.
 
Son coaccusé, M. Y. Bâ, un tapissier de 27 ans, a reconnu avoir beaucoup bu cette nuit-là avant de retrouver son compagnon. Mais il a accusé le vigile de l’avoir agressé physiquement puis sexuellement après l’avoir enfermé dans une pièce du chantier. À plusieurs reprises, il a insisté devant les juges : « Je ne suis pas homosexuel ».
 
Le président du tribunal a cependant relevé que cette accusation de viol n’avait jamais été évoquée auparavant durant l’enquête, ce qui a jeté le doute sur cette nouvelle version.
 
Malgré les contradictions soulevées par les avocats de la défense, le parquet s’est montré particulièrement ferme. Le procureur a estimé que les objets retrouvés sur les lieux et les témoignages recueillis confirmaient les déclarations du gardien. Il avait requis dix ans de prison ferme contre les deux hommes.
 
La défense, elle, a dénoncé un dossier marqué par « des incohérences et des zones d’ombre », notamment l’absence d’expertise médicale prouvant un rapport sexuel.
 
Mais après délibéré, le tribunal a finalement reconnu les deux prévenus coupables d’acte contre nature. Ils ont été condamnés à sept ans de prison ferme. M. Touré devra également verser 100 000 FCFA de dommages et intérêts à chacune des parties civiles.
 
Autres articles
Samedi 16 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promulgue la réforme du Code électoral…les règles d’inéligibilité revues et encadrées

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promulgue la réforme du Code électoral…les règles d’inéligibilité revues et encadrées - 16/05/2026

Vives tensions à Agnam (Matam) : Une société minière débarque et s’impose avec l’appui de la gendarmerie lourdement armée et face à une population en colère

Vives tensions à Agnam (Matam) : Une société minière débarque et s’impose avec l’appui de la gendarmerie lourdement armée et face à une population en colère - 16/05/2026

VIH, Messages intimes, photos compromettantes et aveux : Ce que contenait le téléphone qui a fait basculer l’affaire Ndiaga Seck

VIH, Messages intimes, photos compromettantes et aveux : Ce que contenait le téléphone qui a fait basculer l’affaire Ndiaga Seck - 16/05/2026

Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert

Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert - 16/05/2026

À huis clos avec l’état-major de Pastef : les secrets d’une réunion décisive et la phrase choc de Sonko qui relance la machine Pastef

À huis clos avec l’état-major de Pastef : les secrets d’une réunion décisive et la phrase choc de Sonko qui relance la machine Pastef - 16/05/2026

Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui

Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui - 15/05/2026

Faux monnayage: Les douanes déjouent une tentative de lavage de billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs CFA à Kolda

Faux monnayage: Les douanes déjouent une tentative de lavage de billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs CFA à Kolda - 15/05/2026

Tribunal de Thiès : Un Imam, son bilal et 2 autres personnes condamnés à 3 mois de prison avec sursis

Tribunal de Thiès : Un Imam, son bilal et 2 autres personnes condamnés à 3 mois de prison avec sursis - 15/05/2026

Sénégal : Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko , interpellé pour « actes contre nature » présumés

Sénégal : Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko , interpellé pour « actes contre nature » présumés - 15/05/2026

Des milliards immobilisés et des dépenses sans justificatifs : Le scandale du matériel agricole subventionné révélé par la Cour des comptes au MASEA

Des milliards immobilisés et des dépenses sans justificatifs : Le scandale du matériel agricole subventionné révélé par la Cour des comptes au MASEA - 15/05/2026

Guédiawaye-BRT : les chauffeurs brandissent leurs doléances et dénoncent leurs conditions de travail

Guédiawaye-BRT : les chauffeurs brandissent leurs doléances et dénoncent leurs conditions de travail - 15/05/2026

Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes

Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes - 15/05/2026

Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA

Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA - 15/05/2026

Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées

Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées - 15/05/2026

“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime

“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime - 15/05/2026

CEDEAO : Ismaila Madior Fall dégaine l’arme judiciaire internationale et place l’État du Sénégal sous pression…Ousmane Diagne directement visé

CEDEAO : Ismaila Madior Fall dégaine l’arme judiciaire internationale et place l’État du Sénégal sous pression…Ousmane Diagne directement visé - 15/05/2026

L.29 et L.30 : « Si la loi passe, Barthélémy Dias va retrouver la mairie de Dakar » (Bamba Fall)

L.29 et L.30 : « Si la loi passe, Barthélémy Dias va retrouver la mairie de Dakar » (Bamba Fall) - 14/05/2026

PETROSEN dans la tourmente ? : « Un consortium de créanciers réclame 165 milliards avant le 27 mai », révèle Madiambal Diagne

PETROSEN dans la tourmente ? : « Un consortium de créanciers réclame 165 milliards avant le 27 mai », révèle Madiambal Diagne - 14/05/2026

Lutte contre le trafic international de drogues: La Brigade commerciale des Douanes de Karang met la main sur 03,5 Kg de haschich

Lutte contre le trafic international de drogues: La Brigade commerciale des Douanes de Karang met la main sur 03,5 Kg de haschich - 14/05/2026

De l’AGEROUTE au Trésor piraté : Abdou Mbow radiographie une « gouvernance en déroute… »

De l’AGEROUTE au Trésor piraté : Abdou Mbow radiographie une « gouvernance en déroute… » - 14/05/2026

L’ombre du 26 mars : Pourquoi Netanyahu s’est rendu secrètement aux Émirats

L’ombre du 26 mars : Pourquoi Netanyahu s’est rendu secrètement aux Émirats - 13/05/2026

L’AGEROUTE au bord du gouffre / Entre gabegie, licenciements abusifs, violations des textes réglementaires : Le DRH déballe et met à nu les agissements du Directeur

L’AGEROUTE au bord du gouffre / Entre gabegie, licenciements abusifs, violations des textes réglementaires : Le DRH déballe et met à nu les agissements du Directeur - 13/05/2026

Journée du Dialogue national : Le PR Bassirou Diomaye Faye change de format

Journée du Dialogue national : Le PR Bassirou Diomaye Faye change de format - 13/05/2026

Crise de la boulangerie : la FNBS alerte sur l’asphyxie du secteur et menace de porter le prix du pain à 200 F CFA

Crise de la boulangerie : la FNBS alerte sur l’asphyxie du secteur et menace de porter le prix du pain à 200 F CFA - 13/05/2026

Surveillance des côtes Sénégalaises / La France chassée, la Turquie accueillie : Partenariat stratégique ou paradoxe de souveraineté ?

Surveillance des côtes Sénégalaises / La France chassée, la Turquie accueillie : Partenariat stratégique ou paradoxe de souveraineté ? - 13/05/2026

Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine

Hajj 2026 : la Délégation générale au pèlerinage annonce le décès d’un pèlerin sénégalais à Médine - 13/05/2026

866 opérations ; 28 millions de transactions suspectes et des réseaux de plus en plus sophistiqués : les révélations explosives de la Centif sur le blanchiment au Sénégal

866 opérations ; 28 millions de transactions suspectes et des réseaux de plus en plus sophistiqués : les révélations explosives de la Centif sur le blanchiment au Sénégal - 13/05/2026

Un milliard FCFA au cœur de la bataille : le violent bras de fer entre Touba Oil et la Sar devant la justice autour d’un projet gazier stratégique

Un milliard FCFA au cœur de la bataille : le violent bras de fer entre Touba Oil et la Sar devant la justice autour d’un projet gazier stratégique - 13/05/2026

Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux

Santé incompatible avec la prison ? Les révélations troublantes sur le cas Maodo Malick Mbaye après 9 mois et 20 jours derrière les barreaux - 13/05/2026

Rufisque/ Trafic de drogue par pirogue : près de 188 kg de chanvre indien saisis sur la plage, trois individus arrêtés

Rufisque/ Trafic de drogue par pirogue : près de 188 kg de chanvre indien saisis sur la plage, trois individus arrêtés - 12/05/2026

RSS Syndication