“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime

En pleine tournée politique nationale, Barthélémy Dias hausse le ton contre le pouvoir en place. À Bambey-Sérère, dans la région de Diourbel, l’ancien député-maire de Dakar a livré un discours particulièrement offensif, dénonçant ce qu’il qualifie de «machination» et «d’escroquerie politique et intellectuelle sans précédent» subies par les Sénégalais.



Selon le quotidien L’Observateur, cette étape dans le Baol s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale entamée depuis plusieurs mois par le mouvement politique “Sénégal Bi Nu Bokk”, lancé officiellement le 28 mai 2025.



Après Saint-Louis, Louga et Thiès, cap sur Diourbel



Après avoir sillonné les régions de Saint-Louis, Louga et Thiès, Barthélémy Dias et ses partisans ont posé leurs valises à Bambey-Sérère, quatrième étape de cette caravane politique destinée, selon lui, à «écouter les populations et reconstruire l’espoir».



Face à ses militants et sympathisants, Dias-fils a dressé un tableau particulièrement sombre de la situation socio-économique du pays.



«Partout, le discours est le même : le peuple s’est senti trahi», a-t-il lancé, selon des propos rapportés par L’Observateur.



L’ancien maire de Dakar a également indiqué que cette visite à Bambey-Sérère visait à apporter son soutien à Serigne Saliou Diouf, pressenti comme candidat à la mairie de Ngogom lors des prochaines élections locales.



“Les Sénégalais se sentent abusés”



Profitant de ce rassemblement politique, Barthélémy Dias a multiplié les critiques contre les autorités étatiques, évoquant les nombreuses difficultés auxquelles les populations locales seraient confrontées au quotidien.



Selon L’Observateur, l’ancien député-maire affirme avoir recueilli partout au Sénégal les mêmes plaintes : promesses électorales non tenues, dégradation des conditions de vie et profonde désillusion populaire.



«Les populations que nous avons rencontrées nous ont fait part de leur énorme déception par rapport aux autorités étatiques qui n’ont respecté aucune des nombreuses promesses faites pendant la campagne électorale», a déclaré Barthélémy Dias.



Dans une sortie particulièrement virulente, il estime que «tout le monde est maintenant conscient d’avoir été victime d’une machination, d’une manipulation et d’une escroquerie politique et intellectuelle sans précédent».



Des propos qui traduisent une volonté assumée de positionner “Sénégal Bi Nu Bokk” comme une alternative politique face au régime actuel.



“Faire renaître l’espoir”



Malgré ses critiques acerbes, Barthélémy Dias affirme vouloir inscrire son mouvement dans une dynamique de reconstruction et de rassemblement.



Toujours selon L’Observateur, il a insisté sur la nécessité de “faire renaître l’espoir” à travers les valeurs de “vérité, équité et liberté”, devise de son mouvement politique.



«Il nous appartient de trouver des solutions pour sortir ce pays du gouffre dans lequel il est plongé», a-t-il martelé devant ses partisans.



À travers cette tournée nationale, Barthélémy Dias semble ainsi