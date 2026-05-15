Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé, dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, à l’interpellation de cinq individus présentés comme des récidivistes impliqués dans plusieurs cas d’agressions nocturnes avec violence.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes, dissimulation de plaques d’immatriculation, ainsi que détention et usage de chanvre indien.





Une intervention déclenchée lors d’une patrouille nocturne



L’opération a été menée par les éléments de la Brigade de Recherches dans le quartier Sékhawga, à la suite d’une mission de sécurisation.



Les policiers ont repéré un véhicule de type Peugeot 307 de couleur bleue stationné dans l’obscurité. Les occupants avaient volontairement masqué la plaque d’immatriculation à l’aide de sable et d’eau afin d’en rendre l’identification impossible.



Selon les enquêteurs, les suspects se positionnaient à un carrefour stratégique afin de cibler des passants et préparer des agressions à main armée





Armes blanches et stupéfiants retrouvés dans le véhicule



L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis la neutralisation des cinq individus. La fouille du véhicule a conduit à la découverte de :



• deux coupe-coupe dissimulés sous les sièges arrière

• deux joints de chanvre indien partiellement consommés



Les suspects ont été incapables de justifier leur présence groupée et armée à cette heure avancée de la nuit.





Un mode opératoire déjà identifié



L’enquête a permis d’établir que cette arrestation met fin à une série d’agressions ayant semé la psychose dans plusieurs localités, notamment Sékhawga, Nguiranène, Darou Marnane et d’autres secteurs environnants.



Le groupe opérait selon un schéma récurrent : un commando de cinq individus surgissant d’un véhicule pour dépouiller violemment leurs victimes.



Initialement, les suspects utilisaient une Peugeot 406 grise avant de changer de véhicule pour échapper aux recherches.





Reconnaissance des victimes et antécédents judiciaires



Plusieurs victimes convoquées ont formellement reconnu le véhicule et les individus lors d’une séance de confrontation.



Les vérifications au fichier central ont confirmé que les cinq mis en cause sont des récidivistes déjà impliqués dans des faits similaires.





Suite judiciaire



Les cinq individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de leurs activités criminelles et d’éventuels complices.