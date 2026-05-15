Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui

Dakaractu a appris de sources autorisées que le leader de Pastef a convoqué son état-major politique, chez lui, à la Cité Keur Gorgui. El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom, Abass Fall, Ayib Daffé…tous sont attendus chez le leader de Pastef à 18 heures. On se demande bien ce qui peut bien cacher ce ballet politique. Une affaire à suivre…