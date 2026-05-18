“On veut juste rentrer vivants pour la Tabaski” : l’enfer des chauffeurs sénégalais piégés dans le chaos malien…11 camions brûlés


“On veut juste rentrer vivants pour la Tabaski” : l’enfer des chauffeurs sénégalais piégés dans le chaos malien…11 camions brûlés
Le corridor Dakar-Bamako, poumon stratégique du commerce sous-régional, est aujourd’hui plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Entre attaques armées, camions incendiés et chauffeurs bloqués en territoire malien, la route du fret est devenue un véritable couloir de la peur.
 
Dans une longue enquête, L’Observateur dévoile les témoignages bouleversants de chauffeurs sénégalais immobilisés depuis plus de deux semaines au Mali, suspendus entre la menace des groupes armés et l’espoir de retrouver leurs familles avant la Tabaski.
 
Depuis le 1er mai, l’axe reliant le Sénégal au Mali est pratiquement paralysé. Entre Kayes et Bamako, les camions sénégalais ne circulent plus. Dix-sept jours d’arrêt total qui plongent des centaines de transporteurs dans l’angoisse et l’incertitude.
 
À la tête de cette alerte, Daouda Lo, président de l’Union des routiers du Sénégal (Urs), décrit une situation dramatique. Téléphone à la main, il enchaîne les appels de chauffeurs bloqués, de propriétaires ruinés et de familles inquiètes.
 
Selon les informations rapportées par L’Observateur, au moins onze camions ont déjà été réduits en cendres ces derniers jours. Parmi eux figurent des camions-citernes, des véhicules de fret venus de Côte d’Ivoire ainsi que plusieurs poids lourds transportant du fer, du maïs ou encore des produits alimentaires.
 
La violence des attaques inquiète d’autant plus que certains convois circulaient pourtant sous escorte militaire malienne. Mais même cette protection semble désormais insuffisante face à la montée en puissance des groupes armés qui contrôlent plusieurs zones stratégiques.
 
Le week-end dernier, des assaillants auraient réussi à isoler un convoi escorté avant d’incendier plusieurs camions sénégalais. Une démonstration de force qui a semé la panique parmi les chauffeurs.
 
Face au danger, des dizaines de transporteurs ont décidé de stopper leur progression et de se réfugier à Kayes, près de la frontière sénégalaise. La ville est devenue au fil des jours un immense parking à ciel ouvert où s’entassent des camions immobilisés et des hommes rongés par l’inquiétude.
 
Mais la peur des attaques n’est pas leur seul problème.
 
Les transporteurs se retrouvent également pris au piège des règles douanières. Les marchandises étant enregistrées sous le régime du transit international vers le Mali, les chauffeurs ne peuvent ni poursuivre leur route vers Bamako ni revenir au Sénégal sans risquer de lourdes complications administratives et financières.
 
« Nous sommes entre le marteau et l’enclume », résume Daouda Lo dans les colonnes de L’Observateur.
 
Le président de l’Urs reconnaît également les limites de l’action diplomatique sénégalaise dans cette crise sécuritaire complexe. Selon lui, les autorités maliennes elles-mêmes seraient dépassées par la situation sur le terrain.
 
Dans ce climat tendu, des rumeurs persistantes évoquent aussi une montée de l’hostilité envers les Sénégalais dans certaines zones du Mali. Même si Daouda Lo précise qu’aucune attaque ciblée contre des ressortissants sénégalais n’a été officiellement recensée jusque-là, la peur reste omniprésente.
 
Une lueur d’espoir est toutefois apparue du côté de la Mauritanie. Grâce à des démarches d’urgence, les autorités mauritaniennes ont accepté d’ouvrir exceptionnellement leurs frontières afin de permettre à certains chauffeurs de contourner les zones rouges du Mali et de regagner le Sénégal.
 
Mais au-delà des pertes financières énormes — un camion gros-porteur pouvant coûter jusqu’à 30 millions de FCFA —, c’est surtout la dimension humaine qui bouleverse les transporteurs.
 
À quelques jours de la Tabaski, beaucoup redoutent désormais de ne pas pouvoir retrouver leurs familles. Pour ces chauffeurs sénégalais, loin des leurs sur des routes devenues mortelles, l’angoisse dépasse la simple question économique.
 
Derrière chaque camion immobilisé se cache un père, un mari ou un fils qui rêve simplement de rentrer vivant chez lui pour célébrer la fête avec ses proches.
 
Et aujourd’hui, sur les routes tourmentées du Mali, ces retrouvailles tant espérées semblent retenues en otage par la peur, les armes et l’incertitude.
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Lundi 18 Mai 2026
Dakaractu



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