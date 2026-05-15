Tribunal de Thiès : Un Imam, son bilal et 2 autres personnes condamnés à 3 mois de prison avec sursis

Poursuivis pour destruction de biens appartenant à autrui, incitation à la violence etc..., un imam, son bilal et deux autres personnes ont été condamnés aujourd'hui à 3 mois de prison assortis de sursis.

L'affaire concerne un projet de lotissement de plusieurs hectares. Les mis en cause ont été ainsi arrêtés et attraits à la barre du tribunal de Thiès, suite à un acte de sabotage (destruction) des bornes implantées sur ledit site.