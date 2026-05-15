Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées


Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées
L’enquête autour du dossier tentaculaire de Keur Massar continue de faire des ravages. Alors que plusieurs dizaines de personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire aux ramifications troublantes, le téléphone portable du chanteur religieux Asse Dione semble désormais être au cœur d’une vaste opération d’identification menée par les enquêteurs.
 
Selon les révélations du quotidien Libération, de nouvelles interpellations ont été effectuées ces derniers jours, portant à une centaine le nombre de personnes arrêtées dans ce dossier explosif mêlant accusations d’association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, diffusion de contenus à caractère pornographique, collecte de données sensibles et autres infractions graves.
 
Le dossier de Linguère rattrapé par l’affaire de Keur Massar
 
D’après Libération, les enquêteurs ont établi un lien entre le dossier de Keur Massar et une autre affaire ouverte à Linguère, où dix-huit personnes avaient déjà été placées sous mandat de dépôt.
 
Parmi elles figure notamment Assane Sy, un éleveur de 39 ans présenté comme fils de marabout à Mérina Sy, dans la commune de Dahra. L’homme disposerait de plusieurs talibés, selon les informations rapportées.
 
L’exploitation du téléphone d’Asse Dione aurait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à plusieurs autres individus soupçonnés d’entretenir des liens avec le chanteur religieux.
 
Une série d’aveux devant les enquêteurs
 
Toujours selon Libération, un nommé Mohamed Al Amine Diop a été arrêté après l’analyse du téléphone du chanteur. Lors de son audition, il aurait reconnu entretenir une relation avec Asse Dione.
 
Mais ce n’est pas tout. Les enquêteurs auraient également découvert qu’il entretenait des liens avec Assane Sy, dont l’extraction judiciaire serait actuellement envisagée afin de l’entendre davantage dans cette affaire.
 
L’enquête a aussi conduit à l’interpellation de Assane Niang et Mame Amath Mbaye. Selon les éléments relayés par le journal, les deux hommes auraient admis avoir eu des rapports sexuels avec Asse Dione.
 
Au cours de leurs auditions, ils auraient également cité plusieurs autres noms, notamment Cheikh Mbaye et Mamadou Lamine Konteh, qui ont eux aussi été arrêtés.
 
Déjà 100 personnes arrêtées
 
Le dossier prend ainsi une ampleur spectaculaire. À ce stade, près de 100 personnes auraient déjà été interpellées dans cette affaire devenue l’une des plus sensibles du moment.
 
Selon Libération, six partenaires présumés d’Asse Dione ont été arrêtés jusqu’ici. Avant cette nouvelle vague, le styliste Doudou Ndiaye figurait déjà parmi les personnes interpellées après avoir, lui aussi, fait des aveux aux enquêteurs.
 
Le nom d’Abdourahmane Diarra Ndiaye, technicien à la Senelec de Mbacké, apparaît également dans le dossier.
 
Le lien avec Pape Cheikh Diallo
 
Toujours d’après les informations publiées par Libération, Asse Dione aurait été impliqué dans cette affaire à travers ses liens supposés avec Pape Cheikh Diallo.
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Vendredi 15 Mai 2026
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