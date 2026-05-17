TOUBA- La lune du mois de Dhul Hijjah non aperçue , l’Aïd-El-Kébir ou tabaski fixée au....

La commission d’observation lunaire mise en place par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, n’a pas pu apercevoir le croissant lunaire annonçant le début du mois de Dhul Hijjah, ce dimanche 17 mai 2026.



Selon les informations recueillies auprès de la commission religieuse, le ciel est resté totalement dégagé mais la lune était absente à l’horizon au moment des observations rituelles effectuées dans la ville sainte de Touba.



En conséquence, le mardi 19 mai 2026 sera le premier jour du mois lunaire de Dhul Hijjah. Par déduction calendaire, la fête de l’Aïd-El-Kébir ou tabaski également appelée Tabaski, sera célébrée à Touba et dans l’ensemble du Sénégal le jeudi 28 mai 2026.



La commission, qui scrute le ciel chaque mois à la demande du Khalife, a tenu à rappeler que le respect de l’observation visuelle de la lune prime sur tout calcul astronomique dans la tradition religieuse locale.