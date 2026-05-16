Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert


Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert
Nouveau rebondissement dans l’enquête tentaculaire menée à Linguère sur un présumé réseau homosexuel. Selon le quotidien L’Observateur, l’homme politique Matar Ndiaga Seck, plus connu sous le nom de Ndiaga Seck, a été arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) avant d’être acheminé à Linguère, où il devra faire face aux enquêteurs.
 
Au cœur de cette affaire sensible, des aveux détaillés livrés par l’un de ses présumés partenaires, Amadou Lamine Dia, présenté comme un acteur clé du dossier. D’après L’Observateur, ce dernier aurait fourni aux enquêteurs des déclarations circonstanciées sur ses relations présumées avec Ndiaga Seck, allant jusqu’à remettre des photos et des échanges de messages considérés comme compromettants.
 
L’enquête remonte au 19 avril dernier, lorsque les éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de Linguère ont procédé à un vaste coup de filet. Au total, plusieurs individus soupçonnés d’appartenir à un réseau opérant bien au-delà de la région de Louga avaient été interpellés. Les suspects poursuivis faisaient face à plusieurs chefs d’accusation, notamment actes contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, collecte illicite de données à caractère pornographique et transmission volontaire du VIH/Sida.
 
Selon le récit du journal, Amadou Lamine Dia, auditionné par les enquêteurs, aurait longuement détaillé son parcours et ses fréquentations. Il aurait notamment cité nommément Matar Ndiaga Seck comme étant l’un de ses « partenaires de prédilection », affirmant avoir entretenu avec lui plusieurs rapports intimes.
 
Toujours selon L’Observateur, les déclarations de Dia auraient joué un rôle central dans la traque de Ndiaga Seck, jusque-là considéré comme en cavale. Les enquêteurs de la Dic, en collaboration avec les services de cybersécurité et la police de Linguère, cherchent désormais à exploiter l’ensemble des éléments numériques et des témoignages recueillis dans cette affaire.
 
L’homme politique quinquagénaire devrait être confronté dans les prochains jours à Amadou Lamine Dia, déjà détenu à la prison centrale de Louga.
 
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Samedi 16 Mai 2026
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