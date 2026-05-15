Sénégal : Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko , interpellé pour « actes contre nature » présumés

Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko, a été interpellé par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cette arrestation fait suite à un avis de recherche émis par le commissariat de Linguère.
Selon des informations de nos confrères de Seneweb, l’intéressé est cité dans une enquête portant sur l’arrestation de 22 individus pour des faits présumés d’homosexualité dans la zone du Djoloff. Les enquêteurs justifient cette interpellation par l'existence d'« éléments concordants » liant M. Seck à cette affaire d'actes contre nature.
Selon des informations de nos confrères de Seneweb, l’intéressé est cité dans une enquête portant sur l’arrestation de 22 individus pour des faits présumés d’homosexualité dans la zone du Djoloff. Les enquêteurs justifient cette interpellation par l'existence d'« éléments concordants » liant M. Seck à cette affaire d'actes contre nature.
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