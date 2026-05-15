Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA


Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA
Une scène digne d’un film d’action a plongé le quartier Camp de garde de Diourbel dans la psychose. Dans la nuit du mercredi au jeudi, huit individus lourdement armés ont pris d’assaut le domicile d’une gérante de point de transfert d’argent, semant la terreur à coups de feu avant de disparaître avec plusieurs millions de francs CFA.
 
Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, le spectaculaire braquage s’est produit aux alentours de 4 heures du matin, derrière le tribunal de grande instance de Diourbel.
 
Une attaque menée par huit hommes encagoulés
 
D’après les premiers éléments de l’enquête relayés par L’Observateur, les assaillants circulaient à bord d’un véhicule 4x4 double cabine.
 
Les huit individus, tous encagoulés et armés de pistolets, auraient fait irruption dans la maison après avoir défoncé la porte du balcon à l’aide d’un marteau.
 
Réveillés par plusieurs détonations, les habitants du quartier ont rapidement alerté les forces de sécurité. Les éléments de la Brigade de recherches de Diourbel, qui effectuaient une patrouille nocturne, se sont immédiatement rendus sur les lieux.
 
Mais à leur arrivée, les malfaiteurs étaient déjà en pleine opération.
 
La gérante du point de transfert directement ciblée
 
Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, la cible principale des braqueurs était S. Dionne, gérante d’un point de transfert d’argent installé dans le quartier.
 
La victime raconte que les assaillants ont d’abord fouillé la boutique avant de pénétrer dans la maison familiale.
 
«Ils ont fouillé ma boutique sans rien trouver avant de venir dans la maison en criant mon nom et exigeant l’argent», a confié la gérante, encore traumatisée par cette nuit de terreur, rapporte L’Observateur.
 
Les braqueurs auraient alors tenu en respect tous les occupants du domicile sous la menace de leurs armes.
 
Des tirs pour semer la panique
 
Au cours de l’attaque, plusieurs coups de feu ont été tirés afin d’intimider les victimes et décourager toute tentative d’intervention extérieure.
 
Toujours selon L’Observateur, des agents d’une société de sécurité circulant à moto dans le secteur auraient eux aussi été pris pour cible après avoir tenté de se rapprocher de la zone d’où provenaient les tirs.
 
Fort heureusement, aucun blessé n’a été enregistré malgré la violence de l’assaut.
 
Après avoir mis la main sur une somme estimée entre 6,5 et 7 millions FCFA ainsi que deux téléphones portables, les malfaiteurs ont pris la fuite à bord de leur véhicule.
 
Une enquête ouverte pour retrouver les auteurs
 
Les éléments du commissariat central de Diourbel, arrivés sur place après les faits, n’ont pu que constater les dégâts laissés par les assaillants.
 
Une enquête a été immédiatement ouverte par la Brigade de recherches afin d’identifier les auteurs de cette attaque spectaculaire.
 
Les enquêteurs exploitent actuellement les témoignages des victimes ainsi que d’éventuelles images de vidéosurveillance disponibles dans le quartier.
 
Selon L’Observateur, le préfet de Diourbel s’est rendu au domicile des victimes dans la journée afin de leur apporter son soutien et de s’assurer du bon déroulement des investigations.
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Vendredi 15 Mai 2026
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