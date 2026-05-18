Hajj 2026 : un second pèlerin sénégalais décède à Biir Ali après la prière d’intention

La Délégation générale au pèlerinage a annoncé avec regret le rappel à Dieu du pèlerin Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM (Trésor).
Selon le communiqué publié par la DGP, le décès est survenu ce lundi 18 mai 2026 à Biir Ali (Miqat), juste après la prière d’intention du Hajj.
La Délégation générale au pèlerinage a présenté ses sincères condoléances au regroupement ATPM ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj.
La DGP prie pour qu’Allah SWT lui accorde Sa miséricorde, la récompense et le mérite d’un Hajj Mabrour.
Selon le communiqué publié par la DGP, le décès est survenu ce lundi 18 mai 2026 à Biir Ali (Miqat), juste après la prière d’intention du Hajj.
La Délégation générale au pèlerinage a présenté ses sincères condoléances au regroupement ATPM ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj.
La DGP prie pour qu’Allah SWT lui accorde Sa miséricorde, la récompense et le mérite d’un Hajj Mabrour.
Autres articles
-
Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA
-
Gestion des ressources du matériel agricole subventionné par le MASAE: La circulaire du 19 Septembre 2024...
-
Kaolack: Un jeune rappeur au talent prodigieux meurt après un malaise
-
“On veut juste rentrer vivants pour la Tabaski” : l’enfer des chauffeurs sénégalais piégés dans le chaos malien…11 camions brûlés
-
Trésor sous attaque, agents à bout, salaires gelés, la colère monte : la cybercrise qui menace de gâcher la Tabaski