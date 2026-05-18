Kaolack: Un jeune rappeur au talent prodigieux meurt après un malaise

C'est l'émoi et la consternation au quartier " Parcelles Assainies" de Kaolack, suite à la disparition du jeune rappeur Amath Bitèye alias " Am Crazy". Le défunt, selon des informations de Dakaractu, a fait un malaise hier soir non loin d'un lieu de commerce.
Am Crazy de son nom de rappeur était un passionné du hip-hop galsen, qui portait haut les couleurs de sa ville à travers sa musique et son énergie. Il s'apprêtait à sortir un album avant le mois de juin et l'avait fièrement annoncé le jour de son décès à un de ses parents.
Dakaractu présente ses condoléances à sa famille, aux acteurs de la scène urbaine locale et au monde de la musique...
Mouss Fall...
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