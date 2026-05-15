Faux monnayage: Les douanes déjouent une tentative de lavage de billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs CFA à Kolda

Le Poste des Douanes de Nianaw, relevant de la Direction régionale des Douanes du Sud, a réalisé jeudi une importante saisie de billets noirs, déjouant une tentative de lavage orchestrée par un réseau présumé de faussaires opérant de part et d’autre de la frontière.







L’opération, conduite le 14 mai 2026 aux environs de 16 heures dans la localité de Kittim, département de Goudomp, a permis de mettre la main sur 1900 billets en coupures de 100 dollars et 3000 billets en coupures de 500 euros, soit une contre valeur totale évaluée à près d’un milliard 89 millions de francs CFA.







La saisie est le fruit d’un travail de renseignement minutieux. Les agents des Douanes de Nianaw ont combiné exploitation d’informations, filature et observation pour intercepter les mis en cause. Deux individus de nationalité étrangère ont été appréhendés au cours de l’opération.







L’enquête suit son cours.

