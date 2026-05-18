Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA

Alors que l’annonce d’une hausse des tarifs de Starlink a été communiquée aux clients ce matin par un message envoyé par mail, l’opérateur américain, filiale de SpaceX, vient d’envoyer à nouveau un e-mail ce même jour dans l’après-midi, à 17h40 exactement pour certains, afin de présenter ses excuses et d’annuler, du moins pour l'instant, cette révision à la hausse.



Dans un message adressé ce lundi 18 mai 2026 à 17h40 à ses utilisateurs au Sénégal, Starlink a officiellement reconnu un dysfonctionnement : « Nous avons récemment envoyé un e-mail concernant un ajustement de prix Starlink qui a été envoyé par erreur aux clients de votre pays.



De plus, les prix affichés sur le site Web de Starlink pour votre pays ont été temporairement affichés de manière incorrecte », indique la compagnie d'Elon Musk, qui présente ses « sincères excuses pour la confusion ».



Selon nos précédentes informations, l'offre « Résidentiel » – véritable poule aux œufs d’or pour les internautes sénégalais grâce à ses performances stratosphériques (débit descendant entre 150 et 400 Mbit/s) – devait initialement passer de 30 000 FCFA à 42 995 FCFA par mois dès le 18 juin prochain.



Une évolution que Dakaractu suivait de très près, notamment depuis nos alertes du 26 mars dernier sur la fragilité des prix d'appel du géant américain. Une hausse simplement reportée ? Si les consommateurs sénégalais peuvent pousser un ouf de soulagement à court terme, la vigilance reste de mise.



Dans cette même communication, la firme américaine ne cache pas ses intentions futures : « Bien qu'un ajustement de prix soit prévu dans un avenir proche, les clients recevront un préavis indiquant la date d'entrée en vigueur et les détails de la tarification mise à jour avant que les changements ne prennent effet ».



L'augmentation n'est donc pas définitivement enterrée, mais sa mise en application immédiate est suspendue le temps de corriger ce qui s'apparente à une erreur technique ou à un couac de communication globale. Ce rétropédalage de Starlink intervient à un moment particulièrement stratégique.



L'opérateur historique, Orange Sénégal, vient tout juste de lancer sa propre offre satellitaire avec des arguments ultra-agressifs : des frais d’accès à 50 000 FCFA (contre 160 000 FCFA pour le kit Starlink) et un abonnement mensuel aligné précisément à 30 000 FCFA pour un débit très honorable de 100 Mbit/s.



Avec ce retour temporaire à l'égalité tarifaire (30 000 FCFA de chaque côté), le « match » Orange-Starlink s’annonce encore plus serré et complexe que prévu.



Les consommateurs sénégalais obtiennent un sursis, mais une chose demeure certaine : la guerre du satellite est bel et bien déclarée au pays de la Teranga.



Un match à suivre.