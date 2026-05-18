Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA


Tarifs Starlink au Sénégal : L'opérateur présente ses excuses et suspend la hausse de 13 000 FCFA
Alors que l’annonce d’une hausse des tarifs de Starlink a été communiquée aux clients ce matin par un message envoyé par mail, l’opérateur américain, filiale de SpaceX, vient d’envoyer à nouveau un e-mail ce même jour dans l’après-midi, à 17h40 exactement pour certains, afin de présenter ses excuses et d’annuler, du moins pour l'instant, cette révision à la hausse.

Dans un message adressé ce lundi 18 mai 2026 à 17h40 à ses utilisateurs au Sénégal, Starlink a officiellement reconnu un dysfonctionnement : « Nous avons récemment envoyé un e-mail concernant un ajustement de prix Starlink qui a été envoyé par erreur aux clients de votre pays.

De plus, les prix affichés sur le site Web de Starlink pour votre pays ont été temporairement affichés de manière incorrecte », indique la compagnie d'Elon Musk, qui présente ses « sincères excuses pour la confusion ».

Selon nos précédentes informations, l'offre « Résidentiel » – véritable poule aux œufs d’or pour les internautes sénégalais grâce à ses performances stratosphériques (débit descendant entre 150 et 400 Mbit/s) – devait initialement passer de 30 000 FCFA à 42 995 FCFA par mois dès le 18 juin prochain.

Une évolution que Dakaractu suivait de très près, notamment depuis nos alertes du 26 mars dernier sur la fragilité des prix d'appel du géant américain. Une hausse simplement reportée ? Si les consommateurs sénégalais peuvent pousser un ouf de soulagement à court terme, la vigilance reste de mise.

Dans cette même communication, la firme américaine ne cache pas ses intentions futures : « Bien qu'un ajustement de prix soit prévu dans un avenir proche, les clients recevront un préavis indiquant la date d'entrée en vigueur et les détails de la tarification mise à jour avant que les changements ne prennent effet ».

L'augmentation n'est donc pas définitivement enterrée, mais sa mise en application immédiate est suspendue le temps de corriger ce qui s'apparente à une erreur technique ou à un couac de communication globale. Ce rétropédalage de Starlink intervient à un moment particulièrement stratégique.

L'opérateur historique, Orange Sénégal, vient tout juste de lancer sa propre offre satellitaire avec des arguments ultra-agressifs : des frais d’accès à 50 000 FCFA (contre 160 000 FCFA pour le kit Starlink) et un abonnement mensuel aligné précisément à 30 000 FCFA pour un débit très honorable de 100 Mbit/s.

Avec ce retour temporaire à l'égalité tarifaire (30 000 FCFA de chaque côté), le « match » Orange-Starlink s’annonce encore plus serré et complexe que prévu.

Les consommateurs sénégalais obtiennent un sursis, mais une chose demeure certaine : la guerre du satellite est bel et bien déclarée au pays de la Teranga.

Un match à suivre.


Lundi 18 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
«NÉKHONE NAA DÉMBEU» , «NAME NA SA AFFAIRE BII…» : Ndiaga Seck au cœur d’un vaste réseau présumé de dépravation des mœurs

«NÉKHONE NAA DÉMBEU» , «NAME NA SA AFFAIRE BII…» : Ndiaga Seck au cœur d’un vaste réseau présumé de dépravation des mœurs - 18/05/2026

Gestion des ressources du matériel agricole subventionné par le MASAE: La circulaire du 19 Septembre 2024...

Gestion des ressources du matériel agricole subventionné par le MASAE: La circulaire du 19 Septembre 2024... - 18/05/2026

Hajj 2026 : un second pèlerin sénégalais décède à Biir Ali après la prière d’intention

Hajj 2026 : un second pèlerin sénégalais décède à Biir Ali après la prière d’intention - 18/05/2026

Kaolack: Un jeune rappeur au talent prodigieux meurt après un malaise

Kaolack: Un jeune rappeur au talent prodigieux meurt après un malaise - 18/05/2026

“On veut juste rentrer vivants pour la Tabaski” : l’enfer des chauffeurs sénégalais piégés dans le chaos malien…11 camions brûlés

“On veut juste rentrer vivants pour la Tabaski” : l’enfer des chauffeurs sénégalais piégés dans le chaos malien…11 camions brûlés - 18/05/2026

Trésor sous attaque, agents à bout, salaires gelés, la colère monte : la cybercrise qui menace de gâcher la Tabaski

Trésor sous attaque, agents à bout, salaires gelés, la colère monte : la cybercrise qui menace de gâcher la Tabaski - 18/05/2026

Affaire Ndiaga Seck : les SMS intimes et les révélations explosives qui secouent l’enquête

Affaire Ndiaga Seck : les SMS intimes et les révélations explosives qui secouent l’enquête - 18/05/2026

TOUBA- La lune du mois de Dhul Hijjah non aperçue , l’Aïd-El-Kébir ou tabaski fixée au....

TOUBA- La lune du mois de Dhul Hijjah non aperçue , l’Aïd-El-Kébir ou tabaski fixée au.... - 17/05/2026

Drame à Touba / La chute d’un tas de barres de fer fait un mort et deux blessés au quartier Alom- Gua

Drame à Touba / La chute d’un tas de barres de fer fait un mort et deux blessés au quartier Alom- Gua - 17/05/2026

Accident près du parc du Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves

Accident près du parc du Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves - 17/05/2026

Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de la Falémé

Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le secteur de la Falémé - 17/05/2026

TOUBA- Hizbut-Tarqiyyah remet 1 milliard FCFA et 500 moutons au Khalife des mourides et réaffirme son engagement à ses côtés

TOUBA- Hizbut-Tarqiyyah remet 1 milliard FCFA et 500 moutons au Khalife des mourides et réaffirme son engagement à ses côtés - 17/05/2026

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promulgue la réforme du Code électoral…les règles d’inéligibilité revues et encadrées

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promulgue la réforme du Code électoral…les règles d’inéligibilité revues et encadrées - 16/05/2026

Vives tensions à Agnam (Matam) : Une société minière débarque et s’impose avec l’appui de la gendarmerie lourdement armée et face à une population en colère

Vives tensions à Agnam (Matam) : Une société minière débarque et s’impose avec l’appui de la gendarmerie lourdement armée et face à une population en colère - 16/05/2026

Yeumbeul : surpris nus dans un chantier, les deux jeunes condamnés à sept ans de prison pour d’acte contre nature

Yeumbeul : surpris nus dans un chantier, les deux jeunes condamnés à sept ans de prison pour d’acte contre nature - 16/05/2026

VIH, Messages intimes, photos compromettantes et aveux : Ce que contenait le téléphone qui a fait basculer l’affaire Ndiaga Seck

VIH, Messages intimes, photos compromettantes et aveux : Ce que contenait le téléphone qui a fait basculer l’affaire Ndiaga Seck - 16/05/2026

Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert

Affaire Ndiaga Seck : Les confidences d’A. L. Dia qui ont tout fait basculer… ce que les enquêteurs ont découvert - 16/05/2026

À huis clos avec l’état-major de Pastef : les secrets d’une réunion décisive et la phrase choc de Sonko qui relance la machine Pastef

À huis clos avec l’état-major de Pastef : les secrets d’une réunion décisive et la phrase choc de Sonko qui relance la machine Pastef - 16/05/2026

Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui

Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui - 15/05/2026

Faux monnayage: Les douanes déjouent une tentative de lavage de billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs CFA à Kolda

Faux monnayage: Les douanes déjouent une tentative de lavage de billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs CFA à Kolda - 15/05/2026

Tribunal de Thiès : Un Imam, son bilal et 2 autres personnes condamnés à 3 mois de prison avec sursis

Tribunal de Thiès : Un Imam, son bilal et 2 autres personnes condamnés à 3 mois de prison avec sursis - 15/05/2026

Sénégal : Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko , interpellé pour « actes contre nature » présumés

Sénégal : Matar Ndiaga Seck, un proche du Premier ministre Ousmane Sonko , interpellé pour « actes contre nature » présumés - 15/05/2026

Des milliards immobilisés et des dépenses sans justificatifs : Le scandale du matériel agricole subventionné révélé par la Cour des comptes au MASEA

Des milliards immobilisés et des dépenses sans justificatifs : Le scandale du matériel agricole subventionné révélé par la Cour des comptes au MASEA - 15/05/2026

Guédiawaye-BRT : les chauffeurs brandissent leurs doléances et dénoncent leurs conditions de travail

Guédiawaye-BRT : les chauffeurs brandissent leurs doléances et dénoncent leurs conditions de travail - 15/05/2026

Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes

Ndamatou / Vols et agressions nocturnes : une bande de cinq récidivistes démantelée après une série d’agressions nocturnes - 15/05/2026

Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA

Braquage musclé à Diourbel : huit braqueurs lourdement armés attaquent une maison et emportent plus de 6,5 millions FCFA - 15/05/2026

Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées

Dossier tentaculaire : nouveaux aveux, le téléphone d’Asse Dione fait tomber une nouvelle vague de suspects…déjà 100 personnes interpellées - 15/05/2026

“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime

“Escroquerie politique sans précédent” : en tournée à Bambey, Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime - 15/05/2026

CEDEAO : Ismaila Madior Fall dégaine l’arme judiciaire internationale et place l’État du Sénégal sous pression…Ousmane Diagne directement visé

CEDEAO : Ismaila Madior Fall dégaine l’arme judiciaire internationale et place l’État du Sénégal sous pression…Ousmane Diagne directement visé - 15/05/2026

L.29 et L.30 : « Si la loi passe, Barthélémy Dias va retrouver la mairie de Dakar » (Bamba Fall)

L.29 et L.30 : « Si la loi passe, Barthélémy Dias va retrouver la mairie de Dakar » (Bamba Fall) - 14/05/2026

RSS Syndication