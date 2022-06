Palais de justice de Guédiawaye : l’avocat de M Ahmed Aidara donne des détails sur l'audition de son client.

Ahmed Aïdara, maire de la ville de Guédiawaye a été déféré avec quelques personnes ce matin.



Pour rappel, le maire de Guédiawaye, membre de la coalition « Yewwi Askan Wi », a été arrêté par les forces de l'ordre lorsqu'il s'apprêtait à rejoindre ses pairs à la Place de la Nation pour la manifestation interdite par le préfet de Dakar.



Ici à Guédiawaye, la situation est tendue. Les populations n'apprécient pas le comportement des forces de l'ordre qui les empêchent de rester devant le palais de justice pour s'enquérir de l'évolution des choses. Tous les gens qui étaient en face du palais de justice ont été renvoyés à une cinquantaine de mètres.



Kiné Diop s'indigne de l'arrestation du maire de Guédiawaye et Cie et déplore le fait que les forces de l'ordre les chassent des lieux. Les manifestants sont arrêtés et déférés. C'est ce que déplore Boubacar Guèye, coordonnateur de Taxaw Keur Massar Nord et membre de la coalition « Yewwi Askan Wi ». L’État devait encadrer la marche mais pas de l'interdire.



Maître Adama Fall, avocat des personnes arrêtées et de Ahmed Aïdara assure que tout va bien se passer. Il rappelle que si nous sommes dans un état de droit, le maire de la ville de Guédiawaye et toutes les personnes arrêtées ne doivent pas dépasser le palais de justice de Pikine et Guédiawaye,tous doivent rentrer chez eux...