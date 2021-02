Palais de Justice : Aminata Lô Dieng et son frère Moustapha Lô écopent de 2 mois avec sursis.

C’est, en effet, au terme d’un procès qui aura durée quelques tours d’horloge que le tribunal des flagrants délits de Dakar a donné son verdict dans l’affaire Aminata Lô Dieng. Inculpée et placée sous mandat de dépôt en même temps que son frère depuis lundi 1er février, Aminata Lô Dieng a finalement été relaxée du chef d’inculpation de «usurpation de fonction » par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Cependant, elle a été condamnée par le tribunal des flagrants délit de « outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et violation du couvre-feu ».



Moustapha Lô a, quant lui, été condamné pour violation du couvre-feu et défaut de permis de conduire.



Ainsi, l’ancien ministre du tourisme et des affaires étrangères sous le magistère du Président Me Abdoulaye Wade, Aminata Lo Dieng et son frère ont finalement été condamné a deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 20 mille francs cfa.





Dans cette affaire, le maître des poursuite avait réquisitionné une application de loi.



Pour rappel, Aminata Lo et son frère ont tous les deux été mis aux arrêts le jeudi 28 janvier 2021 à l’heure du couvre-feu par les les éléments de la Brigade de Ouakam.