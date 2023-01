POROKHANE / Le Complexe International Khadim Rassoul de Paris présenté au Khalife Général des Mourides

Le Khalife Général des Mourides a consulté la maquette du futur complexe international Khadim Rassoul qui sera construit à Paris. Le patriarche a, en effet, reçu une délégation composée par les jewriñ des fédérations 18 Safar de Paris et du Collectif des Mourides de France. Ces derniers étaient venus présentés le projet qui abritera une mosquée, une école pour apporter l’éducation adaptée aux enfants musulmans basée sur les enseignements de Serigne Touba, une bibliothèque, une salle d’exposition et de conférence, une salle pour les événements culturels de la communauté et enfin un espace commercial pour autofinancer les charges d’entretien de l’édifice.

Abdou Aziz Guéye de signifier que le budget prévisionnel est fixé à près de 02 milliards de francs cfa. La délégation confiera au Khalife qu’un comité de pilotage et de réflexion a été monté depuis 2019. Elle ajoutera que le projet permettra de proposer une alternative à l’islam radical. « En effet, les enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba prônent un islam de Paix et de tolérance, basé sur le savoir et le travail licite » dira Abdou Aziz Guèye. Le premier jalon, dira le porte-parole de la délégation, à poser sera d’acquérir un terrain dont les premiers identifiés ont un coût qui varie entre 1 600 000€ à 2 200 000€, soit entre 1 millard de FCFA et 1,5 milliard de FCFA pour des superficies de l’ordre de 15 000m2 . Un cabinet d’architecte sera mis en contribution.