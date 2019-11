PNSSEE : Le ministre Samba Sy élabore une feuille de route assortie d’un projet pour la conclusion d’un nouveau pacte.

Conformément à la volonté des mandants tripartites, il faut rénover le dialogue social afin d’en faire un instrument privilégié de conception et de mise en œuvre de réformes structurantes pour atteindre une croissance durable et promouvoir le travail décent. Le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions avait tenu la première conférence sociale pour l’élaboration d’une feuille de route social et la signature du pacte de stabilité social et d’émergence économique.

C’est dans ce cadre qu’un atelier s’est tenu, ce mardi 12 novembre, pour évaluer la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique (PNSSEE) signé en 2014. Selon le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, la feuille de route des prochaines étapes pour la conclusion d’un nouveau pacte aligné sur le PSE a été élaboré durant cette réunion. Venu présider cette rencontre, le ministre a fortement apprécié l’atelier parce que les principales réalisations générées par le plan d’action du PNSSEE ont été mesurées...