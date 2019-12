PLASEPRI II/ TAMBACOUNDA : Zahra Iyane Thiam booste les différentes chaînes de valeurs avec un financement de 200 millions.

Le développement du potentiel local, de nos jours, devra être compatible avec les exigences de l'heure. Pour se procurer un meilleur financement qui tiendra compte naturellement des réalités et de la diversification de l'offre des services financiers, les acteurs à la base doivent disposer de modèles correspondant à leurs spécificités. Dans ce sillage, le modèle de l'économie sociale et solidaire, prônant le regroupement d'acteurs économiques sur une base sociale, vise donc à faciliter cette démarche inclusive consistant à appuyer la dynamique des populations évoluant dans une chaîne de valeur.



C'est pourquoi, dans le cadre de sa vulgarisation du dispositif de financement de la plateforme d'appui au secteur privé (PLASEPRI), le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, faisant la dernière étape de cette tournée, s'est rendue ce Samedi dans le Sénégal oriental, précisément à Tambacounda, pour rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour échanger avec eux sur les questions concernant ce modèle.



Aujourd’hui, dans le cadre de l’expérimentation sur la ligne institution de microfinance, une somme de 200 millions a été allouée à la région de Tambacounda.

La PLASEPRI a par ailleurs, selon le ministre Zahra Hyane Thiam Diop, dans le cadre de ses tournées nationales a injecté une somme globale de 3 Milliards 750 millions pour favoriser l’élargissement de l’accès au financement.