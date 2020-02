PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT / Le receveur de La Poste de Diourbel passe sa première nuit en prison.

Accusé d'avoir détourné une somme estimée à plus de 20 millions de francs ( 23 millions selon des sources), le receveur de la Poste de Diourbel vient d'être placé sous mandat de dépôt, il y a juste quelques minutes. Ibrahima Diack, pour ne pas le nommer, bénéficiait de retours de parquet, mais devra désormais loger à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.



Des inspecteurs dépêchés par la direction générale de la Poste avait auparavant découvert ce trou. Dans la nuit du 3 au 4 février dernier, comme par enchantement, un incendie est venu effacer les traces qui pouvaient permettre à l'enquête d'être bouclée plus aisément...