PDS : El hadj Amadou Sall crache sur le poste à lui confié par Wade et lui demande de le remplacer...

L’ancien ministre de la Justice et avocat de Karim

Wade, Me El Hadj Amadou Sall n’a visiblement pas apprécié les changements apportés par Me Wade au Secrétariat national du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Nommé Secrétaire National, chargé des Affaires Juridiques et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Secrétaire général national par Me Wade, Amadou Sall crache dessus, refuse le poste et demande au pape du Sopi de le remplacer.

Voici la lettre de Me El Hadji Amadou Sall adressée à Me Abdoulaye Wade : « Frère Secrétaire Général National du PDS, J'ai pris connaissance de votre décision portant réaménagement su secrétariat national du PDS. Pour des raisons personnelles je vous remercie de pourvoir à mon remplacement du poste où vous m'avez "nommé". Restant naturellement membre du parti auquel j'ai adhéré en 1974, Je vous prie de croire, Frère Secrétaire Général National, à l'assurance de mes sentiments militants.

Dakar, le 10 août 2019.

El Hadji Amadou Sall »