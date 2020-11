PAD : Les acteurs du secteur déclenchent un arrêt des activités portuaires pendant 72 heures à partir de ce lundi.

Les commerçants, transitaires et transporteurs du Sénégal réunis autour d'une association, ont décidé « à partir du lundi de geler leurs activités portuaires pendant 72 heures », pour protester contre les agissements et « l'absence d'autorités au niveau du port de Dakar. » « La situation qui prévaut au port de Dakar est devenue inacceptable et intenable. Le chef de l'État a donné des instructions qui n'ont pas été respectées, les actes réglementaires pris par les ministères de tutelle n'ont pas aussi été respectés. Les commerçants, transitaires et transporteurs ont, compte tenu de cette situation, décidé de prendre leurs responsabilités parce qu'il s'agit de nos affaires. Il s'agit de l'avenir de nos entreprises et de nos familles respectives », a fait savoir Ousmane Sy Ndiaye, porte-parole de ladite association, ce vendredi 13 novembre 2020.



Il a aussi évoqué un « complot international contre le Sénégal. Nous faisons appel aux gouvernements et aux associations de consommateurs car ce qui se dessine est d'une gravité extrême et pourrait remettre en cause la stabilité sociale de notre pays. » Ils ont aussi dénoncé le silence de l'État avant de solliciter son intervention sur ce sujet...