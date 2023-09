Ouverture prochaine du plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest: " Cela va nous permettre de faire du tourisme médical"( Souleymane Ndiaye, Sapco).

" Vous avez vu, la construction du plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest qui sera inauguré normalement avant la fin du mois de novembre", a informé le patron de la Sapco Sénégal lors du Cleaning Day à Saly plage.



Poursuivant, M. Ndiaye de rappeler. " Quand quelqu'un avait le glaucome au Sénégal, on ne donnait que des gouttes pour faire baisser la tension au niveau des yeux mais avec l'ouverture prochaine de ce centre, même ceux qui ne sont pas du Sénégal, ceux qui sont du Burkina, du Mali etc, pourront venir se faire soigner".



À l'en croire toujours, " cela va nous permettre également de faire du tourisme médical. Et cela va renflouer les caisses de l'État du Sénégal"...