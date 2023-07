Ousmane Sonko sur « une médiation entre lui et Macky Sall: « Je ne discute pas, le couteau à la gorge »

Des échanges en vue de décrisper l’atmosphère tendue et d’apaiser la situation ont été envisagées par plusieurs observateurs de l’espace politique. Une médiation, des discussions entre le Président Macky Sall et le principal opposant Ousmane Sonko ne serai pas de trop. D’ailleurs, le leader du parti Pastef/Les Patriotes ne semble pas rejeter des négociations ou même des pourparlers. Sur France24, Ousmane Sonko se prononce : « Nous sommes des patriotes, nous n’avons que le Sénégal et nous n’aimons que ce pays car nous sommes des patriotes. Donc nous sommes prêts à faire les sacrifices pour que ce pays soit dans une situation apaisée » a déclaré Ousmane Sonko dans cet entretien exclusif avec les confères de France 24.



Mais dans cet même esprit d’analyse, Ousmane Sonko précise que lui de même que son parti ne se soumettront jamais pour que le Président Macky Sall accomplisse sa mission qui n’est rien d’autre que de poursuivre les persécutions sur l’opposant qu’il est. « Nous sommes des êtres dignes et fiers. On ne discute pas le couteau à la gorge. S’il persiste dans sa volonté de nous écarter de la course, nous résisterons comme nous l’avons toujours fait » a servi le leader des patriotes qui ne semble aucunement prêt à négocier « sa liberté ».