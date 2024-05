Ousmane Sonko rend hommage à son pool d’avocats : « Ils sont restés dignes, résilients et désintéressés »

Le premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce jeudi son pool d’avocats qui le soutenaient lors de ses problèmes judiciaires avec l’ancien régime. Une occasion pour le chef du gouvernement de réitérer sa reconnaissance à Me Bamba Cissé et Cie: « C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que j’ai retrouvé, aujourd'hui, mon pôle d’avocats. Ces dames et ces hommes sont des acteurs Alpha du PROJET. Ils en ont payé le prix fort : procédures disciplinaires, suspensions, menaces, arrestations…Mais ils sont restés dignes à nos côtés, résilients et désintéressés. Mes pensées à ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui » écrit Ousmane Sonko sur sa page Facebook.