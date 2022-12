Ousmane Sonko dissuasif : « À la communauté internationale croyant que notre président est garant de la stabilité, Macky est plutôt le promoteur et le protecteur de pratiques malsaines »

Le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) était parmi les intervenants lors de la conférence de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ce matin. Ousmane Sonko a été formel quant au premier sujet concernant le rapport de la Cour des comptes qu’il juge suffisant pour permettre à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Le membre de la conférence des leaders catégorique tient à faire comprendre à cette communauté internationale, aux bailleurs qui investissent énormément au Sénégal, que ce qu’on veut leur faire croire sur le chef de l’État sénégalais Macky Sall, est loin de la réalité. « Ce président dont on parle est le garant de la gabegie, de la mal gouvernance et de l’injustice », lance le chef du parti Pastef.



Ousmane Sonko, comme pour constituer la lumière qui guide la communauté internationale, invite à revoir sa collaboration avec le régime de Macky Sall qui, dira-t-il, n’en a pas encore fini de surprendre à cause de ses pratiques contre son peuple.