Oumar Sarr lance le « PAREL songue Daan » et rejoint Benno Bokk Yakaar.

Oumar Sarr, responsable politique et ancien lieutenant d’Idrissa Seck au parti Rewmi, a lancé son nouveau parti politique ce 22 mars 2018, le Parti Africain du Renouveau Libéral (PAREL songue daan.) Cérémonie de lancement qui s'est déroulée en présence des militants et responsables politiques du néo parti. Mais aussi, sous la présence effective d'une délégation envoyée par le président Macky Sall (Mor Ngom secrétaire exécutif BBY, Luc Sarr ministre conseiller, Me Nafissatou Cissé, notaire...)

Le "PAREL", un parti à tendance libérale qui, selon son fondateur Oumar Sarr, va rétablir une idéologie politique nouvelle. Avec une composition colorée, des aspirations communes, visant à œuvrer pour l'intérêt public.

A cet effet, le président du Parti Africain du Renouveau libéral, a tenu à affirmer son intention de rejoindre la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Ainsi le président Macky Sall grossit le rang de ses alliés en perspective des élections présidentielles de 2019....