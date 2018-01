Ouest Foire : Le gérant et la direction de la station Shell à couteaux tirés

Le gérant de la Station Shell de Ouest Foire et la direction ne parlent plus le même langage. Le gérant sommé de quitter les lieux pour expiration du contrat d'exploitation le 31 décembre, ne l'entend cependant pas de cette oreille. Manel Fall qui occupe les lieux depuis 1992 dénonce les méthodes peu orthodoxes utilisés par la direction qui a envoyé 25 nervis pour les faire déguerpir. Manel Fall soutient mordicus qu'il ne quittera pas la station a moins d'une décision de justice. Des pratiques de la direction qui restent douteuses d'autant plus que les occupants de la station paient leurs obligations chaque année à l'heure sans jamais retarder le paiement.