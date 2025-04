Ouakam/ la lutte contre le trafic de stupéfiants : l’OCTRIS frappe un gros coup !

La Police nationale, dans une action résolument déterminée, a procédé à l’interpellation de trois individus à Ouakam, après un renseignement opérationnel ayant mis en lumière un trafic intense de stupéfiants dans plusieurs quartiers sensibles de la capitale.



Les faits, constatés par la division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS), révèlent la saisie d’une importante quantité de drogues. Parmi les produits confisqués, on compte notamment 100 grammes de haschisch, 14 képas d’un gramme de MDMA, ainsi que 15 grammes en vrac de ce même produit. En outre, la perquisition a permis de retrouver 91 pilules d’ecstasy.



L’opération, qui fait suite à des informations fournies par un renseignement opérationnel, s’inscrit dans le cadre d’une lutte accrue contre le trafic de drogue dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies. Outre la stupéfaction provoquée par la quantité de substances illicites, la saisie s’est également étendue à des moyens de communication, notamment quatre téléphones, ainsi qu’à des biens matériels incluant un véhicule et une moto Jakarta. Une somme d’argent s’élevant à 536.000 francs a aussi été retrouvée sur les lieux.



Face à l’ampleur des faits, la Police nationale réaffirme sa mobilisation permanente pour la sécurité et la protection des citoyens. « La Police nationale est et reste mobilisée pour vous protéger ! » conclut le communiqué, signifiant ainsi l’engagement sans faille des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et ses ramifications.